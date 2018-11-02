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Генсек ОДКБ ушел в отставку

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Генсек ОДКБ ушел в отставку

Москва, 2 ноября. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров покинул свой пост, следует из опубликованного на сайте организации сообщения.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение освободить от должности генерального секретаря организации в пятницу.

«В соответствии с установленным порядком инициированная Армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря ОДКБ представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности генерального секретаря ОДБК будет заместитель генсека организации Валерий Семериков.

Хачатуров занимал должность генерального секретаря организации с апреля прошлого года. До этого он был заместителем главы министерства обороны Армении, начальником Главного штаба Вооруженных сил — первым замминистра обороны страны, начальником Генштаба ВС Армении.

Автор: Дарья Смолина
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