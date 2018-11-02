Полиция перекрыла район в британском Кенсингтоне из-за вооруженного человека

Кенсингтон, 2 ноября. Полиция перекрыла район в британском городе Кенсингтон после сообщения о вооруженном человеке, которого видели в здании, где располагается штаб-квартира звукозаписывающей компании Sony Music. Отметим, что прямо напротив располагаются офисы редакций газет Daily Mail, Independent, Metro и Evening Standard.

Как сообщает Express, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного. Подробности происшествия не раскрываются. По последним данным полиция арестовала подозреваемого.