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Полиция перекрыла район в британском Кенсингтоне из-за вооруженного человека

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Полиция перекрыла район в британском Кенсингтоне из-за вооруженного человека

Кенсингтон, 2 ноября. Полиция перекрыла район в британском городе Кенсингтон после сообщения о вооруженном человеке, которого видели в здании, где располагается штаб-квартира звукозаписывающей компании Sony Music. Отметим, что прямо напротив располагаются офисы редакций газет Daily Mail, Independent, Metro и Evening Standard.

Как сообщает Express, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного. Подробности происшествия не раскрываются. По последним данным полиция арестовала подозреваемого.

«Мы знаем об инциденте на Дерри Стрит W8, полиция, пожарные и скорая помощь уже на месте. Как мы полагаем, два человека пострадали. Подробности последуют», — сообщает городская полиция.

 

Автор: Антон Соколов
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