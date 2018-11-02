Воробей выписалась из больницы и собралась за границу
Москва, 2 ноября. Российская артистка эстрады Елена Воробей выписалась из больницы. Видео, на котором видно, что Воробей идет по коридору медучреждения со словами «домой, домой», опубликовано на странице пародистки в социальной сети Instagram.
Ранее в СМИ появилась информация, что Воробей стало плохо, и она была госпитализирована. Однако помощник артистки опроверг эти сообщения, отметив, что юмористка отлично себя чувствует и находится дома. Позже Воробей разместила на своей странице видеоролик, на котором видно, что она лежит на больничной койке.
По ее словам, ей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в столицу, но ей сразу же помогли проводники. В Москве она уже вызвала себе карету скорой помощи. Как ей сообщили медики, у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.
«Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я в строю, улетаю за рубеж, не лечиться, нет», — цитирует РИА Новости пародистку.
Не знаю как назвать это видео...или как журналисты это перефразируют??? Хочется опередить наших "острых "на язык журналистов, вырывающих из контекста событий то, что можно побыстрее "втюхать" читателям... и сама предложу пару занятных вариантов... Можно так: " Елена Воробей всё же сделала ноги ?????????????! Или: Воробей на бровях доставили в клинику прямо с поезда... Что же или всё-таки КТО же вскружил голову Елене Воробей так, что она оказалась на больничной койке??? ". Друзья, пока сделаю паузу и попрошу ВАС прислать мне свои остроумные варианты заголовка для ФЕЙК -NEWs статьи????????????Посмеёмся вместе❤️????❤️????❤️????Лучшую "хохму " премирую походом на мой спектакль или отправлю почтой подарки от меня с персональным именным автографом!!!!! Годится??? START⭐️????????