Воробей выписалась из больницы и собралась за границу

Не знаю как назвать это видео...или как журналисты это перефразируют??? Хочется опередить наших "острых "на язык журналистов, вырывающих из контекста событий то, что можно побыстрее "втюхать" читателям... и сама предложу пару занятных вариантов... Можно так: " Елена Воробей всё же сделала ноги ?????????????! Или: Воробей на бровях доставили в клинику прямо с поезда... Что же или всё-таки КТО же вскружил голову Елене Воробей так, что она оказалась на больничной койке??? ". Друзья, пока сделаю паузу и попрошу ВАС прислать мне свои остроумные варианты заголовка для ФЕЙК -NEWs статьи????????????Посмеёмся вместе❤️????❤️????❤️????Лучшую "хохму " премирую походом на мой спектакль или отправлю почтой подарки от меня с персональным именным автографом!!!!! Годится??? START⭐️????????

A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena) on Nov 2, 2018 at 1:31am PDT