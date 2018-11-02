Воробей выписалась из больницы и собралась за границу

Москва, 2 ноября. Российская артистка эстрады Елена Воробей выписалась из больницы. Видео, на котором видно, что Воробей идет по коридору медучреждения со словами «домой, домой», опубликовано на странице пародистки в социальной сети Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, что Воробей стало плохо, и она была госпитализирована. Однако помощник артистки опроверг эти сообщения, отметив, что юмористка отлично себя чувствует и находится дома. Позже Воробей разместила на своей странице видеоролик, на котором видно, что она лежит на больничной койке.

По ее словам, ей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в столицу, но ей сразу же помогли проводники. В Москве она уже вызвала себе карету скорой помощи. Как ей сообщили медики, у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.