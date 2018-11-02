Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

LG покажет скручивающийся в трубочку телевизор в 2019 году

333
0 Оставить комментарий

LG покажет скручивающийся в трубочку телевизор в 2019 году

Нью-Йорк, 2 ноября. Южнокорейская компания LG разработала коммерческий вариант телевизора, который можно скрутить в трубочку. Его покажут на выставке электроники CES 2019 в США.

В новинке используются органические светодиоды. Когда телевизор выключен и дисплей не используется, его можно спрятать внутрь корпуса, свернув в рулон. По словам производителей, компактные размеры экрана позволяют легко перемещать и хранить устройство.

LG покажет скручивающийся в трубочку телевизор в 2019 году

Как сообщает портал Engadget, LG также продемонстрирует на выставке «гибкий смартфон».

Напомним, что прототипы скручивающихся телевизоров были представлены LG в 2018 году, однако тогда не было речи о коммерческом производстве устройств.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.