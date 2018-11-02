Принадлежащий Японии остров таинственно исчез у берегов Курил

Лондон, 2 ноября. Близ берегов Японии исчез маленький остров Эсанбэ Ханакита Кодзима. По информации британской газеты The Guardian, он полностью ушел под воду.

Издание отмечает, что на острове никто не проживал.

Japanese island disappears, without anyone noticing https://t.co/NspgtSen6W — The Guardian (@guardian) November 2, 2018

Эсанбэ Ханакита Кодзима находился к западу от островов Курильской гряды Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп.

В 1987 году остров Эсанбэ был в последний раз осмотрен японской береговой охраной. В то время его высота над уровнем воды составляла 1,4 метра.