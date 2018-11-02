Турчинов назвал цель ракетных стрельб ВСУ вблизи границ Крыма

Киев, 2 ноября. Учения ВСУ, из-за которых закрывали воздушное пространство Украины над Черным морем, должны были продемонстрировать, как работают системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

В пятницу он посетил полигон в Херсонской области, где проходили ракетные стрельбы.

«Цель учений — определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны», — приводят комментарий Турчинова украинские СМИ.

Напомним, к участию в стрельбах ВСУ, которые Киев регулярно проводит вблизи границ Крыма, были привлечены расчеты комплексов «Бук», «Оса» и С-300. Как объяснил в интервью Федеральному агентству новостей военный аналитик Борис Рожин, в этом году Киев, очевидно, решил не рисковать, а потому, проводя учения, не пытается претендовать на воздушное пространство РФ.