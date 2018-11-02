Следы ведут на Украину: ФАН просит Роскомнадзор разобраться с Facebook в связи с угрозой для россиян

Американского интернет-гиганта — социальную сеть Facebook — обвинили в очередной, далеко не первой утечке данных пользователей. Русская служба BBC News сообщает, что в свободном доступе оказалась информация о 257 тысячах пользователей Facebook. В том числе утечки коснулись личных сообщений более 80 тысячи пользователей. При этом сами хакеры утверждают, что располагают данными 120 млн человек. По версии Facebook, эти цифры преувеличены, а для взлома аккаунтов были использованы вредоносные расширения для браузеров.

В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld появился пост от нового пользователя с ником FBSaler о продаже персональной информации пользователей Facebook.

«Наша база включает 120 миллионов аккаунтов с возможностью выборки по конкретным странам», — написал «продавец».

Часть украденной информации действительно была размещена сайте Fbserver, позже ресурс перестал работать, но дважды пытался запустить «зеркала», которые сейчас также заблокированы, сообщает BBC News. На последнем «зеркале» сайта хакеры выложили данные пользователей почти из двухсот стран, примерно четверть — из Украины. Из России — около 12 тысяч. В основном в открытом доступе оказались биографические данные, мобильные телефоны и списки друзей.

А дальше начинается интересное: по информации ресурса, больше всего данных слито с аккаунтов из Украины, а вот виновных, как нетрудно догадаться, британские журналисты уже обнаружили в России. Точнее, конечно, не обнаружили, а по старой, знакомой традиции высказывают такое «предположение» на основании неких обрывочных сведений, не имеющих к доказательствам никакого отношения.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый аналитик Александр Асафов, Facebook допускает утечку за утечкой, показывая свою неспособность защититься от хакеров.

«Тема персональной защиты, переноса и хранения данных российских пользователей на территории России, над которой так много смеялись, обретает яркие иллюстрации: что бывает, если этого не делать, — отметил аналитик. — Господин из Facebook, который утверждает, что это преувеличение, что таких больших утечек нет, лукавит. Он просто не может этого знать. Если Facebook не заметил хищения относительно небольшого количества данных, то для технических скриптов нет разницы, сколько воровать — тысячи или миллионы. Это просто вопрос времени работы этих скриптов».

Так что данные явно украдены, а поскольку персональные данные — это товар, то за него назначена цена, отметил Асафов.

«Что касается привязки хакеров к России, то все эти домыслы строятся на использовании различных IP-адресов и сервиса Mail.ru, — продолжил он. — Но нужно смотреть, каких данных украдено не сопоставимо больше — в базе больше всего данных граждан, которые указали местом своего пребывания Украину. Дело в том, что Украина — это давно европейский и даже мировой центр всех деструктивных мошеннических сервисов, поскольку там это не преследуется. Там у них свободная пиратская гавань, такая «кибер-тортуга».

По мнению аналитика, украинские хакеры сначала обкатали технологию на гражданах Украины, а потом просто расширили географию. Именно поэтому в списке взломанных аккаунтов чаще всего указана Украина.

«Но я думаю, Facebook, вместо того, чтобы заниматься собственной безопасностью, вместо того, чтобы выполнять требования Роскомнадзора, конечно, сейчас будет пользоваться очевидными лекалами — и тут появятся мифические «российские хакеры», которые вмешиваются во все, что только можно, — продолжил эксперт. — В Facebook явно будут напирать на эту версию, поскольку им нужно успокоить зарубежных пользователей, объяснив утечку не собственной халатностью, а таким понятным, очевидным, широко известным на Западе «вмешательством страшных русских».

Эксперт напомнил, что, судя по публикации, взломщики знают русский язык.

«Все следы ведут на Украину. Напомню, на Украине русский язык — это язык бытового общения абсолютного большинства. Но тем не менее BBC News и тому подобные ангажированные, «демократические свободные» западные СМИ будут разрабатывать именно «русскую версию», — предрек Александр Асафов.

А поскольку от действий кибер-преступников и от бездействия социальной сети страдают миллионы добросовестных российских пользователей, делом их защиты пора заняться властям. Так что действия Роскомнадзора по приведению этого ресурса в чувство будут вполне обоснованы и более чем своевременны, подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей направило в Роскомнадзор соответствующий запрос, попросив принять меры к руководству Facebook, которое не только нарушает российское законодательство, но и ставит под угрозу безопасность россиян.