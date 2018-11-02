«Почему все построено на лжи?»: Кокорин признался, что не понимает, почему его держат в СИЗО

Москва, 2 ноября. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не понимает, почему он должен находиться в СИЗО все это время. Об этом в пятницу заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

«Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам защитникам вопрос: «Почему все построено на лжи?» — пишет она в соцсетях.

При этом Стукалова подчеркивает, что ей еще предстоит разобраться в «тонкостях интриги», из-за которой Кокорина и его брата не выпускают из следственного изолятора. Юрист полагает, что итог расследования может оказаться неожиданным для всех.

Стукалова добавила, что Кокорин каждый день получает сотни писем и старается на них отвечать. Что касается расследования, то в настоящий момент, по словам адвоката, «наступило затишье», передает «Свободная пресса».

Напомним, 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы.