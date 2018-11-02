Сирия под защитой многоуровневой системы ПВО: С-300 заставили Израиль забыть о военной агрессии

Спустя месяц после развертывания в Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Израиль не нанес ни одного удара по территории арабской республики. Таким образом, несмотря на угрозы продолжать военные операции в САР, Тель-Авив все же оказался полностью скован в сирийском воздушном пространстве, пишет немецкое издание Contra Magazine. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее в израильской прессе довольно подробно освещались многие военные операции, которые вооруженные силы страны вели против союзников Дамаска и самой Сирийской арабской армии (САА). Теперь, хотя многие политики и представители командования ЦАХАЛ делали громкие заявления после поставок С-300 и даже говорили о возможном уничтожении данных средств ПВО, подобные публикации в СМИ еврейского государства отсутствуют.

Напомним, решение о передаче войскам САР зенитно-ракетных комплексов было принято Москвой после трагического инцидента с Ил-20 ВКС РФ в небе у берегов Латакии. Тогда в результате воздушной провокации израильских ВВС произошла гибель российского разведывательного самолета вместе с 15 военнослужащими на борту.

В Минобороны РФ в происшествии обвинили Тель-Авив, который предупредил о намерении нанести удар по Сирии всего за минуту до начала атаки, тем самым введя российские силы в заблуждение относительно района бомбардировки. Кроме того, командованием ЦАХАЛ не были сообщены сведения о местонахождении истребителей, а в момент отражения внешней агрессии системами ПВО САР израильские пилоты фактически прикрылись российским Ил-20, подставив самолет под огонь.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев согласился с тезисами немецкой газеты. Однако в комментарии для ФАН он подчеркнул, что добиться существенного ограничения возможностей ВВС Израиля в регионе удалось не просто путем развертывания С-300 в САР, а в общем — посредством формирования в арабской республике мощной системы противовоздушной обороны, которая состоит не только из данных ЗРК.

«Многоуровневая система ПВО, которая была создана в первую очередь в ответ на агрессию Израиля, не ограничивается одними комплексами С-300. Они поступили на боевое дежурство и теперь, действительно, являются важными компонентами единого оборонительного механизма. Однако одни сами по себе они не смогли бы помешать израильским ВВС завоевать господство в воздухе. Из-за близости аэродромов они смогли бы покрыть небольшие расстояния и затем применять свою истребительную и бомбардировочную авиацию, это позволило бы Тель-Авиву продолжать наносить удары», — отметил наш собеседник.

Но дело в том, что та система ПВО, куда так удачно встроились С-300, обладает широким арсеналом средств, которые, работая как единый организм, сковали ВВС Израиля по рукам и ногам.

«На территории арабской республики была создана многоуровневая эшелонированная система противовоздушной обороны. Она была сформирована как из средств, стоящих на вооружении ВС САР, то есть из комплексов старшего поколения С-200 с использованием ЗРПК «Панцирь-С1», так и из средств ПВО и системы в целом российской группировки вооруженных сил, которая базируется в Сирии. У объектов ВС РФ там развернут зенитно-ракетный полк С-400 со своими «Панцирями», а также другие средства воздушно-космической обороны. А самое главное — это автоматизированная система управления в реальном масштабе времени с использованием комплексов радиоэлектронной борьбы», — пояснил эксперт.

Именно качественная скоординированная работа всех этих средств в настоящее время обеспечивает надежную защиту сирийских территорий от агрессии Израиля.