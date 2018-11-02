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ДНК-экспертиза подтвердила изнасилование девушки-дознавателя в Уфе

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ДНК-экспертиза подтвердила изнасилование девушки-дознавателя в Уфе

Москва, 2 ноября. Результаты ДНК-экспертизы подтвердили факт изнасилования 23-летней девушки-дознавателя в Уфе, сообщают знакомые с ситуацией источники.

Экспертиза установила, что девушка получила множественные повреждения тканей. Также были найдены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции, передает Gorobzor.ru.

По данным Следственного комитета РФ, в ночь с 29 на 30 октября начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии и глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Они были сразу же уволены. Как выяснилось, пострадавшая приходится дочерью начальнику силового подразделения республиканского МВД.

В пятницу в Уфе проходит закрытое заседание по делу. Ранее стало известно, что под стражу был заключен первый фигурант дела об изнасиловании.

Автор: Василий Котов
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