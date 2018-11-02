Киев, 2 ноября. Тон заявлений политиков Украины, которые обещают своему народу «заморозку» «Северного потока — 2», для европейской и украинской аудитории существенно отличается, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По мнению эксперта, единственное, что остается украинским чиновникам, просить и умолять.

Немецкий канцлер Ангела Меркель во время своего визита на Украину заявила, что Берлин не придерживается столь критичной позиции по «Северному потоку — 2», как киевские власти.

Эксперт отметил, что спикер Верховной рады Андрей Парубий и украинский президент Петр Порошенко не будут требовать чего-то от Меркель, при этом для украинской аудитории будут прекрасно «рассказывать сказки» о намерениях остановить строительство газопровода. Марунич предложил вспомнить речи Парубия и Порошенко шестимесячной давности, и вывод напрашивается сам: громкие обещания — «для внутреннего пользования».

«Не могут такие заявления звучать на встрече с Меркель. Там Парубий сказал: «Я просил бы, чтобы более детально были изучены аргументы украинской стороны», — заявил он.

Порошенко в этом деле тоже не сможет выдвинуть Вашингтону требование, единственное — лишь умолять о том, чтобы «надавить, найти аргументы, усилить санкции против Путина [президента России Владимира Путина], поставить его на колени».

«Все это будет высказано на закрытой части встречи в очень обтекаемых, верноподданнических формулировках. На публику будет другая риторика», — приводит «ПолитНавигатор» слова Марунича.

«Северный поток — 2» подразумевает строительство двух веток газопровода, которые пройдут через Балтийское море от российского побережья до Германии. Запуск газопровода назначен на конец следующего года.

По мнению экспертов, проект позволит обеспечить надежное и более выгодное энергоснабжение европейских стран, многие из которых высказались за реализацию проекта. Плохой новостью для Украины, которая как раз выступает против «Северного потока — 2», так как боится потерять средства от транзита, стала выдача Германией итогового разрешения на строительство газопровода «Ойгалл».

Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект, кроме того, Москва заверила, что сохранит транзит своего газа через Украину.

Отметим, что в конце октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые проекты поставок российского газа в страны Евросоюза ни в коем случае не направлены против интересов Украины или других стран.