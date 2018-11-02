Врач скорой рассказал, почему медики будут продолжать ломать шлагбаумы

Москва, 2 ноября. Врачи скорой помощи вынуждены ломать шлагбаумы, чтобы проехать к больному. Об этом рассказал врач скорой помощи Михаил Коневский.

По его словам, часто бывает, что медики приезжают на срочный вызов, а въезд во двор закрыт. Бывает, что у больного нет пульта, чтобы открыть шлагбаум. Поэтому врачам приходится ломать шлагбаумы руками.

Коневский подчеркнул, что жители должны тратиться на диспетчера, который будет определять какая машина приезжает и открывать его при необходимости.

В беседе с деловой газетой «Взгляд» Коневский подчеркнул, что медики не могут остановиться перед шлагбаумом и унести все аппаратуру на руках.

«Помимо ящика ему [врачу] могут понадобиться носилки, реанимационная аппаратура, баллоны с кислородом. Он не утащит это все на себе. Бригадам любой скорой должен быть обеспечен беспрепятственный въезд во двор», — рассказал Коневский.

Врач подчеркнул, что тоже ломал шлагбаумы, если скорая не могла заехать во двор. Он пояснил журналистам, что медики не могут ломать шлагбаумы служебными автомобилями, поскольку любое повреждение машины влечет ее отправку на ремонт.

«Представьте, три–четыре машины будут отправлены в ремонт за одно дежурство. А работать кому? Тем, кто поставил шлагбаум?» — рассказал Коневский.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой врач в Новосибирске поднимает руками шлагбаум, чтобы скорая могла приехать на вызов.