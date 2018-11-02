Доллар падает на торгах Московской биржи, евро незначительно растет

Москва, 2 ноября. Курс доллара на Московской бирже днем 2 октября составил 65,67 рубля. Курс европейской валюты составил 75,17 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс американской валюты на открытии торгов на Мосбирже составил 65,59 рубля, что на 13 копеек ниже курса закрытия накануне, 1 ноября. В течение часа отметка доллара опускалась до 65,53 рубля, на 11.00 курс доллара составил 65,58 рубля.

Курс евро на открытии Мосбиржи составил 75,02 рубля, что на шесть копеек больше курса закрытия в четверг. В течение часа евро упал до 74,98 рубля, сообщает «Свободная пресса».

В четверг на открытии торгов на Мосбирже доллар упал на 18 копеек по сравнению с закрытием и составил 65,59 рубля, а курс евро составил 74,41 рубля.