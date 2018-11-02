Риддли Скотт решил «воскресить» «Гладиатора» спустя 18 лет

Лондон, 2 ноября. Известный британский режиссер Риддли Скотт объявил о планах снять вторую часть знаменитого исторического боевика «Гладиатор», который вышел на экраны 18 лет назад.

Предполагается, что проектом займется студия Paramount Pictures, а сценарий к ленте напишет Питер Крэйг, трудившийся некогда над «Голодными играми». Фильм будет посвящен Люцию — племяннику императора Коммода, который свергнул своего отца Марка Аврелия, пишет The Hollywood reporters.

«Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году и на долгое время стал образцом для всех фильмов в жанре пеплум. Лента рассказывает о судьбе римского генерала Максимуса Децима Меридия, который по воле злого рока становится гладиатором после государственного переворота.

Отметим, что «Гладиатор» стал одним из самых успешных фильмов Риддли Скотта, наряду с такими культовыми картинами, как «Чужой», «Бегущий по лезвию» и «Черный ястреб».