Москва, 2 ноября. Израильский эксперт Яков Кедми предупредил Россию о том, что договориться с украинской властью не получится. Экс-глава спецслужбы «Натив» напомнил, что украинцы не определяют свою судьбу сами, а значит, никакого диалога с Киевом ни сейчас, ни впоследствии быть не может.

«Если в определении санкций были заложены мысли о том, что надо будет договариваться с какой-то будущей украинской властью, значит ничему не научились. С какой будущей украинской властью? Кто-то вообще думает, что украинский народ может определить сам свою судьбу и ту власть, которую он хочет в современной Украине?» — сказал Кедми, участвуя в политической программе на Первом канале.

Политолог уточнил, что в сказки про меняющий власть народ верят только суперлибералы и гимназистки.

«Когда есть железная диктатура, когда за несогласие с властью кости ломают, убивают, сажают в тюрьму, народ при этом может что-то сделать? Все сказки, где революции делают народы, это для суперлибералов», — объяснил Кедми.

По его мнению, ни о каком диалоге с украинскими властями речь идти не может. Напомним, с 1 ноября Россия ввела контрсанкции против Украины. Киевский финансовый аналитик Алексей Кущ уверен, что нынешние ограничительные меры — это только «пробный шар», ведь у Москвы есть козырь в рукаве.