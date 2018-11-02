Миграция в Москву: кто чаще всего покупает квартиры в столице и области | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

Специалисты аналитического центра ЦИАН выяснили, из каких городов чаще присматривают квартиру в Москве и Подмосковье, на что обращают внимание покупатели новостроек и почему сохраняется покупательская активность.

Из каких городов чаще присматривают квартиру в Москве и Подмосковье.

Специалисты аналитического центра ЦИАН выяснили, что чаще всего жилплощадью в столице интересуются жители Санкт-Петербурга (15%), Краснодарского края (9%) и Республики Башкортостан (5,5%). Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Свердловская область (4,6%) и Татарстан (3,5%). Меньше всего интересуются покупкой жилья в столице люди с Северного Кавказа, Чукотки, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа (от 0,01 до 0,09%).

Те, кто не в состоянии позволить себе квартиру в Москве, выбирают Подмосковье.

При подборе жилья в области, покупатели обращают внимание на близкое расположение к Москве, наличие соцобъектов, метро и выгодную цену. По подсчетам аналитиков около половины (47%) квартир в новостройках Московской области продается в Красногорске (16%), Люберцах (11%), Балашихе (8%), Мытищах (8%), Химках (5%).

Что касается диапазона цен, то самое дорогое жилье на первичном рынке – городском округе Химки (103 тысячи рублей за квадратный метр), далее следует Красногорск (92 тысяч рублей), Люберцы и Мытищи (82 и 81 тысяч рублей соответственно). Замыкает пятерку Балашиха (68 тысяч рублей).

Как отмечают эксперты, покупательская активность сохраняется за счет доступной ипотеки. На новостройки действуют основные программы банков, ставки начинаются от 8,7%. Также субсидированные ставки от 6% на 3 года для семей со вторым ребенком, родившимся с 1 января 2018 года. И еще действует беспроцентная рассрочка. Отметим, на первичном рынке ставки ипотеки в среднем на 0,6-1 процентный пункт ниже, чем на вторичном.