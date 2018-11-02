Рогозин: Отверстие в «Союзе» могли просверлить на «Байконуре»

Москва, 2 ноября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что отверстие в космическом аппарате «Союз МС-09» могли просверлить на космодроме «Байконур».

По его словам, обнаружение герметика на внешней стороне «Союза» подтверждает эту версию. Версия о том, что отверстие в обшивке «Союза» якобы сделали на Московском заводе, Рогозиным в настоящее время не рассматривается.

Он обратил внимание на то, что чужой человек не может подойти к кораблю, так как это исключает технологическая цепочка производства аппарата. Везде установлены камеры, а войти в цех можно только при наличии магнитного пропуска, пояснил глава госкорпорации, передает РИА Новости.

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10». На 119-й секунде старта у ракеты отказал двигатель. Космонавты успешно эвакуировались на спасательной капсуле на Землю. В Роскосмосе сообщили, что некорректная работа датчика разделения первой и второй ступеней ракеты стала причиной аварии.