Германия поддержала встречу Путина и Трампа по ДРСМД в Париже

Берлин, 2 ноября. Берлин приветствует встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября. В Германии ценят любую возможность диалога сторон договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Мы уже заявляли, что мы приветствуем эту встречу между Трампом и Путиным​​​. Каждая возможность для диалога между сторонами договора приветствуется и поддерживается», — заявила Деммер.

Главы России и США встретятся 11 ноября в Париже в рамках торжественного мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Стороны обсудят намерение США выйти и ДРСМД.

Напомним, Трамп объявил о выходе США из договора из-за того, что Россия его якобы нарушает. В Кремле рассчитывают на более детальное объяснение со стороны Вашингтона. Москва призывает Вашингтон отказаться от категорического решения и продолжить диалог по сохранению ДРСМД.

Соответствующий проект резолюции Россия подала в первую комиссию Генассамблеи ООН. Однако члены комиссии проект отвергли. Москва намерена и в дальнейшем добиваться сохранения ДРСМД для обеспечения безопасности и ядерного паритета стран.