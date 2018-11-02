«Я оторопел»: депутат Ревенко отреагировал на «заказную» новость РБК об отказе от депутатских пенсий

Москва, 2 ноября. Депутат Госдумы Евгений Ревенко подтвердил, что большинство депутатов «Единой России» откажутся от пенсионных надбавок. Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

«Прочитал сегодня заметку на РБК «Спрошу у жены». Об отказе от депутатских пенсий. Мол, проголосовали депутаты за инициативу секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а реально отказываться не хотят. Оторопел», — написал заместитель Генерального секретаря Партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Депутат считает, что заметка носит заказной характер. Ревенко отмечает, что в материале не приводится ни одного мнения депутата из фракции «Единая Россия» из тех, «кто официально, публично и во всеуслышание заявил об отказе от депутатских преференций».

Евгений Ревенко также привел список из 35 имен коллег по фракции, уже заявивших о намерении отказаться от пенсионных надбавок.

В их числе — спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Дмитрий Морозов, Михаил Терентьев, Александр Карелин и другие.