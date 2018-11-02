В Южно-Сахалинске отвоевали статус многодетной матери при участии депутата Госдумы

Южно-Сахалинск, 2 ноября. Победу над абсурдом празднует в Южно-Сахалинске мама пятерых детей Ольга Розенко, которой отказывали в льготах по многодетности, потому что одна из дочек родилась в Минске, за пределами России. Против бюрократии сахалинских чиновников выступил депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который и сообщил о победе женщины в суде.

Ольга Розенко обратилась за помощью к депутату в октябре, когда поняла, что сама бессильна перед пробелом в законодательстве. Оказалось, что пятеро детей — два сына и три дочери — не повод для сахалинских властей признать ее многодетной мамой. Четверо детей Ольги родились в Южно-Сахалинске, а дочка Юля появилась на свет преждевременно: мама в этот момент гостила у родственников в Белоруссии. В обновленном составе семья вернулась в Южно-Сахалинск — Ольга живет там больше 20 лет. По российским законам, Розенко, как многодетная мать, имеет право улучшить жилищные условия своей семьи, но при постановке на учет соцзащита устроила ей сюрприз.

«Под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие четырех и более детей, каждый из которых рожден на территории РФ и проживает в семье, — написано в ответном постановлении для Ольги Розенко. — Иными словами, для получения единовременной социальной выплаты в указанных многодетных семьях, все дети должны быть рождены на территории РФ. Таким образом, исходя из Вашего обращения, основания для получения Вами единовременной социальной выплаты отсутствуют».

Депутата Сергея Шаргунова такой ответ чиновников искренне возмутил.

«Получается, будь у вас хоть десять детей, но если хотя бы один из них родился не в России, то многодетной семьей считаться не будете и на государственную поддержку можете не рассчитывать. А если четверо детей родились в России и семья считалась многодетной, а потом родился пятый не в России — что, статуса многодетной лишат? — рассуждает депутат. — Где мозги и сердца у этой, с позволения сказать, соцзащиты?»

Шаргунов обратился к Вере Щербининой, недавно назначенной врио главы Сахалинской области, и призвал инициировать уточнения в постановление правительства Сахалинской области, и «устранить заложенную несправедливость и неадекватность». Как сообщил депутат Федеральному агентству новостей, ответ от Щербининой еще не пришел, но Ольга только что благополучно отвоевала в суде свое право на статус многодетной матери.

«Ольга сообщила прямо из зала заседания: суд встал на ее сторону и иск полностью удовлетворил, несмотря на натиск представителей соцзащиты. Радуюсь за Ольгу и ее родных, и продолжаю добиваться отмены абсурдной формулировки постановления правительства Сахалинской области: семья только тогда считается многодетной, если каждый ребенок рожден в России», — рассказал депутат.

К сожалению, общего закона, уточняющего такие ситуации, в России нет, поэтому подобные сюрпризы от местных властей могут встречаться и в других регионах страны, отметил депутат в разговоре с ФАН.