Ученые рассказали, почему птицы откладывают цветные яйца

Москва, 2 ноября. Ученые заявили, что птицы унаследовали способность откладывать цветные и пестрые яйца не от своих первых «настоящих» предков, а от динозавров.

Как пишет журнал Nature, это открытие меняет представления об эволюции яиц. Около 200 лет орнитологи считали, что разные линии предков современных птиц несколько раз «изобрели» эту форму защиты своего потомства независимо друг от друга. Однако новые исследования говорят о том, что способность откладывать цветные яйца появилась у птиц от динозавров, которые начали высиживать яйца.

Как рассказала Ясмина Виманн из Йельского университета в США, за последние 20 лет палеонтологи нашли сразу несколько «кладбищ яиц» динозавров на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, а также десятки яиц в Аргентине. Благодаря этому специалисты смогли сделать вывод, что динозавры высиживали яйца так же, как это делают современные птицы.