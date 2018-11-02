Apple засекретит данные о количестве проданных iPhone

Москва, 2 ноября. Компания Apple собирается засекретить статистику о количестве проданных iPhone, iPad и Mac. Об этом заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Как передает Financial Times, во время презентации отчета компании за четвертый финансовый квартал Маэстри отметил, что эти данные больше не имеют такого значения, как раньше. Apple призвала инвесторов уделять больше внимания данным о выручке и прибыли.

Эксперты предполагают, что решение засекретить статистику продаж Apple могла принять из-за того, что количественные продажи iPhone за последние три месяца не выросли. При этом раньше, как напоминает издание, данные о количестве проданных гаджетов могли значительно поднять в цене стоимость акций Apple.

Ранее глава компании Apple Тим Кук заявил, что Россия является слабым рынком для «яблочной» продукции. «Макроэкономической уязвимостью» в России, Турции, Бразилии, Индии и других развивающихся странах он объяснил возможную недостаточно высокую выручку Apple в первом квартале 2019 года.