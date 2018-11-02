Сирия: РФ продолжит сотрудничать с де Мистурой по конституционной комиссии

Москва, 2 ноября. Россия продолжит консультации по созданию конституционной комиссии САР со Стаффаном де Мистурой, который в конце ноября покидает должность специального посланника ООН по Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов.

По его словам, в ближайшее время российская сторона проведет очередной раунд консультаций с де Мистурой по вопросу создания сирийской конституционной комиссии.

«В целом, хотелось бы отметить, что на посту спецпосланника Стаффан де Мистура проводил достаточно сложную работу, что потребовало значительных усилий с его стороны», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости.

Представитель МИД РФ выразил надежду, что последний месяц работы де Мистуры на посту спецпосланника ООН по Сирии позволит продвинуть урегулирование сирийского кризиса.

Стоит отметить, что диалог по урегулированию конфликта в Сирии осуществляется на переговорных площадках Астаны и Женевы. Также в начале 2018 года в Сочи состоялся конгресс сирийского национального диалога, который стал первой попыткой подключить к диалогу все стороны конфликта. По итогам конгресса было принято решение о создании конституционной комиссии Сирии, работа которой будет осуществляться в Женеве.