Женщина с ребенком погибли под колесами поезда в Красноярске
Красноярск, 2 ноября. Трагический инцидент произошел в Красноярске: под колесами поезда погибли женщина и маленький ребенок. О случившемся рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.
Согласно приведенным данным, в 5.48 по московскому времени женщина с ребенком перебегали железнодорожные пути в неположенном месте прямо перед близко идущим пассажирским поездом Москва — Северобайкальск. Экстренное торможение, примененное машинистом, не помогло. В результате женщина 1951 года рождения и маленький ребенок получили смертельные травмы, от которых скончались на месте, сообщает телеканал «360».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.
Напомним, накануне утром на станции Каменск-Уральский пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.