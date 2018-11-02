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Женщина с ребенком погибли под колесами поезда в Красноярске

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Женщина с ребенком погибли под колесами поезда в Красноярске

Красноярск, 2 ноября. Трагический инцидент произошел в Красноярске: под колесами поезда погибли женщина и маленький ребенок. О случившемся рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Согласно приведенным данным, в 5.48 по московскому времени женщина с ребенком перебегали железнодорожные пути в неположенном месте прямо перед близко идущим пассажирским поездом Москва — Северобайкальск. Экстренное торможение, примененное машинистом, не помогло. В результате женщина 1951 года рождения и маленький ребенок получили смертельные травмы, от которых скончались на месте, сообщает телеканал «360».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

Напомним, накануне утром на станции Каменск-Уральский пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Автор: Тимур Румянцев
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