США и НАТО придется подвинуться: эксперт оценил реальное влияние России в Средиземном море

Военные учения российских корабельных сил и авиации «Океанский щит» отныне будут проводиться на постоянной основе. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Масштабные маневры «Океанский щит» прошли в акватории Средиземного моря в 2018 году впервые в истории современной России.

«Подобные учения будут проводиться на постоянной основе», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что в Средиземном море создана крупная межфлотская группировка ВМФ России, которая способна «автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки».

«Руководство учениями осуществлялось Главным командованием ВМФ из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус», — сказал Сергей Шойгу.

Военный аналитик, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что полностью поддерживает решение военного ведомства России проводить военные маневры в Средиземном море на регулярной основе.

«Решение верное — хотя бы потому, что ежегодные учения значительно повышают профессиональную выучку моряков, и прежде всего командиров военных кораблей. Дело в том, что за 90-е и 2000-е годы у нас была большая просадка в обучении командиров кораблей океанской зоны, дальней морской зоны, ближней морской зоны. И вот такие маневры, как «Океанский щит», помогают это дело восстанавливать», — считает эксперт.

Вторым немаловажным аспектом собеседник ФАН считает политику — Средиземное море давно является «вотчиной» стран НАТО и в частности США. Военно-морские базы Соединенных Штатов Америки присутствуют в Неаполе, на Крите и Кипре. Так вот теперь США и НАТО придется подвинуться, считает эксперт.

«Средиземное море — это важнейший для мира регион. Там присутствуют интересы стран Североатлантического альянса, Израиля и прежде всего США. Поэтому регулярными учениями у берегов Сирии Россия заявляет миру, что гегемония США, НАТО и в целом Запада заканчивается. Российская Федерация пришла на мировую арену надолго и четко заявляет о своих правах. Западным странам придется с этим смириться. А наши моряки эти амбиции выражают во вполне конкретных действиях», — заключил военный аналитик, оценив таким образом реальное влияние России в Средиземном море.

Напомним, в 1984 году в сирийском Тартусе был создан 720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) СССР. База использовалась для обеспечения действий 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море. В настоящее время Россия использует этот объект как полноценную военно-морскую базу в регионе. Срок ее аренды, как и аренды авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», составляет 50 лет.