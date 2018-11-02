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Суд арестовал первого фигуранта дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

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Суд арестовал первого фигуранта дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Уфа, 2 ноября. Первый из трех уже бывших полицейских начальников, которые подозреваются в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, заключен под стражу на два месяца по решению Кировского районного суда Уфы.

«До 31 декабря 2018 года», — сообщил журналистам пресс-секретарь суда, имея в виду срок ареста.

Пока неизвестно, кто именно из подозреваемых заключен под стражу первым.

В настоящее время в закрытом режиме проходит заседание по второму подозреваемому, передает РИА Новости.

Как сообщил ранее Следственный комитет РФ, в минувший вторник уже бывшие начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району изнасиловали 23-летнюю девушку — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД. Все трое сразу же были уволены из органов.

Автор: Тимур Румянцев
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