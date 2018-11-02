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Путин поздравил со 100-летием Физико-технический институт имени Иоффе РАН

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Путин поздравил со 100-летием Физико-технический институт имени Иоффе РАН

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил гостей и участников вечера, посвященному 100-летию Физико-технического института имени Иоффе Российской академии наук.

По словам российского президента, институт вырастил целую плеяду выдающихся ученых- физиков, благодаря прогрессивным принципам и смелым идеям, которые были заложены в работу центра.

Путин подчеркнул, что создание института стало большим событием в жизни всей страны. Президент отметил, что коллектив института решает востребованные прикладные задачи, и занимается перспективными исследованиями.

«Такой подход имеет огромное значение для динамичного развития института, его дальнейшей плодотворной деятельности во благо России», — заявил Путин.

Путин также пожелал, чтобы планам института всегда сопутствовал успех. 

Автор: Денис Коробейников
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