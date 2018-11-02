Путин поздравил со 100-летием Физико-технический институт имени Иоффе РАН
Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил гостей и участников вечера, посвященному 100-летию Физико-технического института имени Иоффе Российской академии наук.
По словам российского президента, институт вырастил целую плеяду выдающихся ученых- физиков, благодаря прогрессивным принципам и смелым идеям, которые были заложены в работу центра.
Путин подчеркнул, что создание института стало большим событием в жизни всей страны. Президент отметил, что коллектив института решает востребованные прикладные задачи, и занимается перспективными исследованиями.
«Такой подход имеет огромное значение для динамичного развития института, его дальнейшей плодотворной деятельности во благо России», — заявил Путин.
Путин также пожелал, чтобы планам института всегда сопутствовал успех.