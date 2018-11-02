Уникальные операции в тяжелых условиях: Минздрав держит на контроле ситуацию в Институте им. Вишневского

Уникальные операции в тяжелых условиях. Именно так врачи Института хирургии имени А. В. Вишневского описывают работу старейшего научно-исследовательского медицинского центра страны. Еще несколько дней назад прямо над операционным столом сыпалась штукатурка потолка. После того, как жуткие кадры попали в сеть, ее спешно замазали.

«То есть три с половиной года до нее ни руки, ни глаза не доходили, а за два дня сделали многое», — говорит репортеру Федерального агентства новостей кандидат медицинских наук, бывший старший научный сотрудник Института Ольга Андрейцева.

Нехватка медикаментов и расходных материалов, ужасное состояние палат, операционных и простаивающая техника. Это лишь часть проблем, которые скрывают стены легендарного медицинского учреждения, утверждает процедурная медсестра Иститута им. А. В. Вишневского Ольга Зайкина.

«Два инфузомата были закуплены давно, но капаются они с очень большими погрешностями. Где-то часов восемь», — рассказала она.

На вопрос Ольги Андрейцевой о том, с чем связаны такие погрешности, медсестра ответила «это качество инфузомата» и подтвердила, что аппарат был закуплен Институтом в целях экономии — «производство Китай».

В 2016 году руководство медицинского учреждения объявило оптимизацию. Появился дефицит лекарств, уменьшилось количество коек, возросло число платных услуг, говорят врачи. И горько шутят: символом произошедших перемен стал скелет воробья между оконными рамами в операционной.

«Моя химия на курс стоит приблизительно около 70 тысяч рублей», — говорит пациентка Иститута им. А. В. Вишневского Татьяна Ожиганова. «Мы сами вынуждены оплачивать химиотерапию, лекарства безумные. Куда расходуются бюджетные деньги? Объясните! Мы идем по ОМС», — жалуется пациентка Ирина Граблевская.

«Бюджет нашего института в миллиардах исчисляется. Почему не хватает и на что не хватает? Как говорят некоторые люди в администрации, директору виднее, как тратить и куда направлять денежные потоки», — недоумевает Ольга Андрейцева.

По ее словам, политика экономии средств привела к отсутствию в Институте экстренной операционной.

«Вот представьте себе ситуацию: развивается кровотечение, больного надо подавать в операционную, а все столы заняты плановыми операциями, что делать? Становился каждый из нас в такую ситуацию. Как могли, так и выворачивались. Можно, конечно, оперировать на коленке, что и происходит, — говорит бывший сотрудник института. — Понимаете, в прошлом веке люди оперировали — пальцем печень разделяли. Но, поймите, скатываться в прошлый век в Национальном медицинском исследовательском хирургическом центре – это просто некрасиво. Мы скатываемся до уровня просто городской больницы».

В целях оптимизации в Институте им. А. В. Вишневского сократили несколько десятков сотрудников. Доктора и общественники считают: многих уволили незаконно.

По мнению бывших сотрудников, пагубные изменения в институте — прямой результат оптимизации здравоохранения, жертвами которой стали десятки лечебных учреждений страны.

«Необходимо было повысить зарплаты медицинским работникам. Это было нормальное пожелание Владимира Путина. А исполнительски это превратилось в то, что денег не было, Минфин не выделил, а поручение выполнять было надо, — рассказал репортеру ФАН бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Института им. А. В. Вишневского Владимир Кулабухов. — Поэтому санитарок перевели в уборщиц. В реанимации на одну сестру стало приходиться больных не трое, как положено, а по шесть-семь человек, соответственно, качество сложно обеспечить стало».

Слова врачей и медсестер подтверждает и председатель независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

«Президент что говорил? Он говорил, что зарплата медиков должна быть в два раза выше средней зарплаты по региону. В разных медицинских учреждениях, городах, регионах это делается по-разному. Придумываются, изобретаются разные хитроумные способы», — объяснила общественница.

Для Ольги Андрейцевой новость о собственном увольнении не стала неожиданностью. Говорит, так начальство отомстило ей за нежелание мириться с происходящими в Институте изменениями.

«Гонения на меня начались после того, как в конце мая – начале июня я попробовала спросить у администрации, скажите, из каких источников формируется наша зарплата, — рассказала врач репортеру ФАН. — Работаешь-работаешь, лечишь-лечишь пациентов, в конце месяца в отделение пришли 400-450 тысяч. Нас 20 человек. Примерно поделили поровну, 20 тысяч (рублей. — Прим. ФАН) на интенсивность труда. Ну не может такого быть! Попыталась посчитать, получила неправильные цифры. Попыталась спросить – получила жесткий отпор: «не ваше дело, это коммерческая тайна». Ну почему в государственном бюджетном учреждении это коммерческая тайна?»

О странностях, царящих в Институте им. А. В. Вишневского, Ольга Андрейцева сообщила во все инстанции. Как следует из документов, по итогам проверки Министерство здравоохранения России нарушений не обнаружило. Бывший сотрудник института написала открытое письмо министру Веронике Скворцовой.

«Я видел такое письмо, мы такое письмо получали, оно написано Веронике Скворцовой», — сообщил председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Дмитрий Морозов.

«Эту проблему знает министр здравоохранения Российской Федерации, и поскольку этот институт является знаковым учреждением для всей страны, ждем от министерства здравоохранения информацию по разбору этой ситуации. Тот человек, который возглавляет институт, он тоже не случайный человек. Он настоящий хирург. Я не думаю, что он делает какие-то грубые движения во вред институту. Но надо разбираться, конечно, всякое бывает», — добавил депутат.

Петиция в сети с требованием остановить развал Института хирургии имени А.В. Вишневского на данный момент набрала 123 тысячи подписчиков. Руководство медицинского учреждения от комментариев отказалось. Федеральное агентство новостей направило запрос в Минздрав.

«Если людей, которые имеют большой стаж работы, опытных, увольняют в связи с оптимизацией, из-за финансовых проблем, и берут на их место тех, которые стоят, наверное, подешевле, иначе зачем все это делать, без опыта, без всего, мы же понимаем, во что это выльется? — предупреждает председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, сопредседатель Всероссийского союза организаций пациентов Ян Власов. — Значит, человеку будет оказана помощь в каком-то сложном случае, учитывая, что это экспертное учреждение, выберется не та тактика, получится не тот исход. Это риск для жизни людей».