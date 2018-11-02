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Детскую могилу обнаружили в Киеве у памятника Леониду Быкову

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Детскую могилу обнаружили в Киеве у памятника Леониду Быкову

Киев, 2 ноября. Жительница Киева обнаружила детскую могилу у памятника актеру Леониду Быкову на Петровской аллее. О страшной находке женщина сообщила в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Полиция осматривает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает возможных свидетелей происшествия.

Как пишет издание «Страна.Ua», возле памятника актеру киевлянка обнаружила гранитную плиту, на которой было выцарапано имя. Полицейские и криминалисты обнаружили под плитой тело ребенка. Причина смерти устанавливается, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Автор: Регина Пак
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