Представители 14 стран подтвердили участие в качестве наблюдателей на выборах в ДНР — ЦИК

Донецк, 2 ноября. Более 30 представителей 14 стран подтвердили свое участие в качестве иностранных наблюдателей на выборах главы и парламента Донецкой народной республики, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

По ее словам, Донецк получил подтверждения об участии на выборах в качестве иностранных наблюдателей от 34 человек. При этом, добавила она, это только промежуточный результат, и список может расшириться, так как регистрация еще продолжается.

Позднякова отметила, что среди наблюдателей четверо будут от России. По ее словам, все они являются политическими деятелями.

Напомним, выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР намечены на 11 ноября. На Украине заявили, что не признают выборы.

Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году. Республики Донбасса отказались подчиняться новому украинскому руководству, и Киев начал вести против них военную операцию. По последним данным, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.