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Могло произойти все что угодно: Клинцевич указал на опасную небрежность Киева при ракетных стрельбах

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Клинцевич припомнил катастрофу Ту-154, оценивая недочеты учений Киева в Херсонской области

Украина провела боевые стрельбы вблизи российских границ недалеко от Крыма, об этом сообщило командование воздушных сил страны.

«В Херсонской области на государственном полигоне «Ягорлык» состоялись боевые стрельбы зенитно-ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ2», — заявили украинские военные.

Клинцевич припомнил катастрофу Ту-154, оценивая недочеты учений Киева в Херсонской области

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что использование ЗРК С-300 и С-300ПТ Бук-М1 должно сопровождаться тщательным соблюдением мер безопасности, например, перекрытием воздушного пространства. Украина же проявила опасную небрежность.

«Они проводили эти учения на своей территории. Корректность этих действий в рамках наших нынешних взаимоотношений с Украиной отсутствует полностью. Они считают, будто действуют в юридическом пространстве своего законодательства.

Говоря об установках Бук, С-300, С-200, я не припоминаю, чтобы на Украине было закрыто воздушное пространство.

Здесь требуется разобраться, потому что у Украины есть такая особенность: власти не до конца понимают, исходя из тяжелого экономического положения, что закрытие воздушного пространства при стрельбах зенитно-ракетных войск у них, как всегда, проходит частично и ограниченно», — заметил сенатор, указывая на то, что так быть не должно.

Клинцевич припомнил катастрофу Ту-154, оценивая недочеты учений Киева в Херсонской области

Собеседник агентства припомнил катастрофу над Черным морем, произошедшую в октябре 2001 года. Пассажирский самолет Ту-154, совершавший рейс из Тель-Авива в Новосибирск, был непреднамеренно сбит ракетой С-200, запущенной украинскими силовиками во время военных учений.

По мнению Клинцевича, Киев безответственно подходит к проведению испытаний и стрельб, что рано или поздно приведет к повтору ЧП.

«Поэтому надо разбираться в этих вещах, Украина допускает крайне серьезную небрежность, связанную с международным правом.

Самое страшное, что в этой небрежности она не несет никакой ответственности за самые грубые нарушения международного права — обеспечение безопасности международных перелетов.

Что-то я не слышал, чтобы Украина объявляла о перекрытии неба для учений. Думаю, они опять частично на время закрыли, стрельнули и опять открыли. А ведь там могло произойти все что угодно», — заключил собеседник ФАН.

Кроме того, сенатор не исключил провокации в этих стрельбах рядом с российской границей.

«У любого человека вызывает беспокойство небрежность и безответственность, которую [в вопросах безопасности] демонстрирует Украина. Порой, не исключаю, в ней украинцы маскируют отдельные элементы провокационных мероприятий», — пояснил Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом ФАН.

Автор: Ксения Ослопова
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