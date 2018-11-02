Могло произойти все что угодно: Клинцевич указал на опасную небрежность Киева при ракетных стрельбах

Украина провела боевые стрельбы вблизи российских границ недалеко от Крыма, об этом сообщило командование воздушных сил страны.

«В Херсонской области на государственном полигоне «Ягорлык» состоялись боевые стрельбы зенитно-ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ2», — заявили украинские военные.

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что использование ЗРК С-300 и С-300ПТ Бук-М1 должно сопровождаться тщательным соблюдением мер безопасности, например, перекрытием воздушного пространства. Украина же проявила опасную небрежность.

«Они проводили эти учения на своей территории. Корректность этих действий в рамках наших нынешних взаимоотношений с Украиной отсутствует полностью. Они считают, будто действуют в юридическом пространстве своего законодательства. Говоря об установках Бук, С-300, С-200, я не припоминаю, чтобы на Украине было закрыто воздушное пространство. Здесь требуется разобраться, потому что у Украины есть такая особенность: власти не до конца понимают, исходя из тяжелого экономического положения, что закрытие воздушного пространства при стрельбах зенитно-ракетных войск у них, как всегда, проходит частично и ограниченно», — заметил сенатор, указывая на то, что так быть не должно.

Собеседник агентства припомнил катастрофу над Черным морем, произошедшую в октябре 2001 года. Пассажирский самолет Ту-154, совершавший рейс из Тель-Авива в Новосибирск, был непреднамеренно сбит ракетой С-200, запущенной украинскими силовиками во время военных учений.

По мнению Клинцевича, Киев безответственно подходит к проведению испытаний и стрельб, что рано или поздно приведет к повтору ЧП.

«Поэтому надо разбираться в этих вещах, Украина допускает крайне серьезную небрежность, связанную с международным правом. Самое страшное, что в этой небрежности она не несет никакой ответственности за самые грубые нарушения международного права — обеспечение безопасности международных перелетов. Что-то я не слышал, чтобы Украина объявляла о перекрытии неба для учений. Думаю, они опять частично на время закрыли, стрельнули и опять открыли. А ведь там могло произойти все что угодно», — заключил собеседник ФАН.

Кроме того, сенатор не исключил провокации в этих стрельбах рядом с российской границей.