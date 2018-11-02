Волю Вышинскому: акция солидарности с заключенным на Украине журналистом прошла в Москве. ФАН-ТВ

В Москве у посольства Украины прошла акция солидарности с Кириллом Вышинским – журналистом, который уже полгода сидит в украинской тюрьме только за то, что ведет профессиональную деятельность.

Акция была приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают 2 ноября. У посольства Украины собрались работники ведущих СМИ России. Они открыто заявляют: «Для Украины наш журналист – всего лишь товар, и такое отношение украинской власти не только к российским журналистам, но к этой сфере деятельности в целом. Власти «незалежной» хотят, чтобы в СМИ тиражировалась только та информация, которая им выгодна».

«У меня абсолютно категорическое требование – освободить Кирилла Вышинского, потому что вплетаться в этот бред нынешней украинской власти совершенно не хочется. Не хочется вступать ни в какой торг с ними, потому что они будут торговаться и пытаться на кого-то менять Кирилла – это совершенно невозможная ситуация. Кирилла нужно обязательно отпустить, либо тогда садите его. Но с 15 мая не провести ни одного следствия и не быть готовым предъявить дело к суду, тогда что-то там не так. Человек фактически содержится в тюрьме без суда и следствия. Это отношение к журналистам вообще, они также относятся к своим украинским журналистам. Громят редакции, поджигают телестудии, убивают. Нынешняя украинская власть несовместима с нормальной журналистикой, она ее боится. Журналистика ей не нужна, ей нужны какие-то дикие тексты, которые они сами изобретают и те, кто готов эти тексты за ними повторять», – объясняет Дмитрий Киселев, российский журналист и телеведущий.

Украинские деятели считают совершение Вышинским преступлений против Украины доказанным. Журналист, якобы, изготавливал материалы, о том, как Украина ведет обстрелы Донбасса. В украинской прессе Кирилл Вышинский фигурирует под именем «кремлевского пропагандиста». А то, что сейчас «законно» творят с иностранными журналистами, совсем не находит понимания за украинским рубежом.

«Ситуация на самом деле очевидная и страшная, потому что все прекрасно понимают, что Кирилл сидит за свою работу. Все прекрасно понимают, что он не был каким-то радикалом, он не был политиком, он не был журналистом-экстремистом, который призывал к свержению существующего строя. Он был просто сдержанным, взвешенным обозревателем, который писал разумные аналитические статьи о том, что происходит во внутренней и внешней украинской политике. Все прекрасно понимают, что он заложник, его взяли как сомалийские пираты в качестве товара, для того, чтобы обменять в дальнейшем на какой-то другой товар, для того, чтобы иметь возможность для торга. Не исключено, что сейчас перед президентскими выборами на Украине это карта будет разыграна и Порошенко для того, чтобы освободить кого-то, условного Сенцова, будет разыгрывать карту Вышинского», – говорит Эрнест Мацкявичюс, российский журналист и телеведущий.

Журналист является руководителем портала «РИА Новости – Украина», его задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. По законам Украины Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.