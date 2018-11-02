В Совфеде рассчитывают на соблюдение принципа свободы слова в деле Вышинского

Москва, 2 ноября. Россия вправе рассчитывать на справедливую реакцию Европы и выполнение обязательств по защите прав человека в ситуации с главным редактором «РИА Новости. Украина» Кириллом Вышинским. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Полагаю, что мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от исполнения обязанностей по защите прав человека и свободы слова», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что совершенно очевидно, что дело Вышинского «шито белыми нитками». Киев преступно обвиняет журналиста за его профессиональную деятельность, которая оказалась неугодна чиновникам, считает спикер Совфеда РФ.

Напомним, Вышинского задержали 15 мая в Киеве. Руководителю «РИА Новости. Украина» вменяют сфабрикованное дело о государственной измене. По решению Херсонского суда Вышинского арестовали на два месяца, затем срок заключения продлили.

В Кремле заявили, что Вышинский был арестован незаконно и должен быть немедленно освобожден. ОБСЕ не раз призывала Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении представителей СМИ.