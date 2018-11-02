Сирия, 2 ноября. Военный конвой коалиции США прибыл к сирийско-турецкой границе на севере Алеппо. США подозреваются в поддержке ИГ1 в Эс-Сувейде. Под контроль ВС Турции перешло поселение Умм Аль-Джулуд на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили остатки боеприпасов боевиков в городе Арбин в Восточной Гуте Дамаска; нанесли ответные удары по позициям исламистов в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: получило новую партию вооружения на юге Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на северо-западе провинции Хама.

Курды: потеряли деревню Умм Аль-Джулуд на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции: провели встречу с протурецкими силами, призвав боевиков начать подготовку к наступлению против курдов на севере САР; стягивают силы к границе с провинцией Хасака.

Международная коалиция: направила военный конвой к сирийско-турецкой границе в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

В Дамаске вновь прошли работы по уничтожению боеприпасов, оставшихся после депортации исламистов вооруженной оппозиции на северо-запад Сирии. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали взрывные устройства в населенном пункте Арбин в период с 10.00 до 14.00. Напомним, Арбин находится на территории оазиса Восточная Гута, который полностью перешел под контроль правительственных сил в апреле в результате военной операции, проводившейся при поддержке российской авиации.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (VivaRevolt) сообщает о том, что представители Турции провели встречу с боевиками вооруженной оппозиции, ранее принимавшими участие в военных операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Делегаты Анкары призвали исламистов начать подготовку к широкомасштабному наступлению по зачистке юго-восточной части региона, а также северных окраин соседней провинции Ракка. Тем временем турецкие вооруженные силы продолжают теснить курдские отряды. Так, по информации военного источника в Twitter (huseyinbozan), турки захватили деревню Умм Аль-Джулуд, расположенную на линии соприкосновения сил противников в районе Манбиджа.

Между тем на сирийско-турецкую границу в район города Кобани прибыл военный конвой возглавляемой США международной коалиции для предотвращения новых вооруженных стычек между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и турецкими войсками. Об этом сообщает Twitter-канал (bali_mahmoud). Напомним, ранее курды начали стягивать силы к приграничной зоне, заявив о приостановке операции по захвату юго-восточных районов Дейр-эз-Зора. Данную информацию подтвердил представитель Центрального военного командования США Билл Урбан, отметив, что эта мера является временной.

Провинция Хама

Информационный портал Al Masdar News со ссылкой на данные российского Министерства обороны заявляет о том, что во время последних налетов исламистов на северо-западе Хамы были убиты трое сирийских военнослужащих, тогда как еще четверо солдат получили ранения. Напомним, это произошло вследствие очередного нарушения режима прекращения огня джихадистами радикальных оппозиционных формирований.

После обстрелов со стороны исламистов правительственные подразделения нанесли ответные удары по оборонительным сооружениям террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» и союзных ему группировок. По информации военного источника в сети Telegram (aheey555), части Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся вблизи городов Масасна и Маан, ведут огонь по военным объектам боевиков на окраинах населенных пунктов Мааркаба и Атшан.

Провинция Эс-Сувейда

Вновь отмечаются вооруженные столкновения между силами САР и джихадистами «Исламского государства» в районе плато Ас-Сафа на юге Сирийской Арабской Республики (САР). Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), террористы заявляют о захвате ряда стратегических позиций, что, тем не менее не было подтверждено официальными новостными порталами. Военный источник сообщает о том, что боевики получили новую партию оружия с востока. Предполагается, что контрабандное вооружение могло быть доставлено на позиции террористической группировки ее союзниками, дислоцирующимися в районе американской военной базы «Ат-Танф» в Хомсе. Напомним, ранее один из пленных террористов признался в сотрудничестве США и ИГИЛ1, сообщив, что проходил обучение в тренировочных лагерях США.

Провинция Хасака

Несмотря на присутствие отрядов западной коалиции на сирийско-турецкой границе в Алеппо, вооруженные силы Турции продолжают стягивать войска к северным окраинам окраинам Сирийской Арабской Республики (САР). Согласно данным военного источника в сети Twitter (syrian20166), дополнительные подразделения турецкой армии прибыли в приграничную зону недалеко от шоссе между городами Ад-Дербасия и Рас Аль-Айн. Напомним, ранее поступали сведения о том, что грядущая военная операция Анкары пройдет на севере Ракки и Алеппо, однако турецкие власти пока не объявляли о начале наступления, в силу чего охват зоны предстоящих боевых действий не был обозначен окончательно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)