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Известный советский штангист Варданян скончался в США

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Известный советский штангист Варданян скончался в США

Ереван, 2 ноября. Известный советский штангист Юрий Варданян, который неоднократно побеждал на чемпионатах мира и Европы, скончался в пятницу в США в возрасте 62 лет.

Исполняющий обязанности министра спорта и молодежи Армении Габриэль Казарян выразил соболезнования в связи с уходом из жизни спортсмена.

«Я с горечью узнал, что легендарный тяжеловес, олимпийский чемпион и чемпион мира Юрий Варданян скончался в возрасте 62 лет в Соединенных Штатах», — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

По словам Казаряна, атлет вдохновил множество армянских спортсменов, а его спортивными результатами гордился весь армянский народ. Напомним, что Варданян четырежды завоевывал титул чемпиона СССР, пять раз — чемпиона Европы, семь раз — чемпиона мира и один раз — чемпиона Олимпийских игр (1980).

Кроме того, он 43 раза устанавливал мировой рекорд. С 1991 по 2009 годы Варданян проживал в США, а в 2009 году вернулся в Армению и стал советником президента Сержа Саргсяна. После этого спортсмен успел побывать министром спорта (2013-2014) и даже послом Армении в Грузии (2014).

Автор: Антон Соколов
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