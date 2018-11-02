России там делать нечего: в СФ назвали ПАСЕ институтом политических преследований

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал условие возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы: по словам политика, это произойдет, «когда возобладает здравый смысл», и данный институт будет эффективно выполнять возложенные на него задачи. Парламентарий отметил также, что сейчас ПАСЕ используется в качестве инструмента политической борьбы.

«Мы исходим из того, что такой институт, как ПАСЕ, должен быть нацелен в первую очередь на развитие дружбы и сотрудничества между странами в рамках парламентского измерения, должен эффективно решать те задачи, которые на него возложены…

А когда такую парламентскую площадку используют для конфликта, для сведения политических счетов и разжигания напряженности, конечно, смысла участвовать, — особенно в той ситуации, когда нет защищенности национальных делегаций, — мы не видим», — констатировал Володин на встрече с председателем Сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поддержал позицию Володина.

«Я абсолютно согласен с Вячеславом Викторовичем. ПАСЕ в последнее время используется именно как площадка для сведения политических счетов, организация предпринимает попытки «воспитывать» Россию, унижать ее. Фактически РФ обвиняют в том, что она никогда не совершала. Каждая страна пытается учить нас, как жить, не замечая бревна в собственном глазу», — говорит сенатор.

Он обратил внимание, что украинские политики в ПАСЕ ведут себя неприемлемо. Также член высшей палаты парламента напомнил, что в настоящий момент Россия не является полноценным членом ассамблеи: российская сторона не только не имеет права отстаивать свою позицию, но и участвовать в формировании состава данного института Евросоюза.

«Те же украинские депутаты, которые кричат в ПАСЕ больше всех, почему-то не говорят о том, что творится в их стране. На Украине проходят, по сути, нацистские митинги, политические преследования, преследования за использование русского языка и так далее. Все условия возвращения России в ПАСЕ озвучивала спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

Надо поменять регламент, чтобы ни одна из стран не подвергалась подобной унизительной процедуре, когда ее лишают права голоса. Плати взносы, сиди слушай, — но когда тебя ругают, ты не имеешь права отвечать. Более того, не можешь быть избранным и никого не можешь избирать — извините, для нас этот вариант не подходит», — констатировал Джабаров.

Он напомнил, что Россия долгое время не была участником ПАСЕ, и при этом «прекрасно обходилась без членства в ассамблее».