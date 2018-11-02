Стали известны новые обстоятельства изнасилования дознавателя полицейскими в Уфе

Уфа, 2 ноября. Дознаватель Уфимского отдела внутренних дел сама распространила информацию о своем изнасиловании. По данным следствия, уже на следующее утро после того, как над ней надругались начальники, девушка сама рассказала всем коллегам о произошедшем, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей.

То же самое она рассказала и в поликлинике МВД России по Республике Башкортостан, куда обратилась для того, чтобы пройти осмотр и зафиксировать изнасилование. Практически через пару часов о преступлении знали уже в отделах обоих районов — Уфимского и Кармаскалинского, чьи руководители приняли участие в оргии.

«Информация о том, что потерпевшая пришла в кабинет, где пили руководители, с подругой, не подтверждается. Но есть факт, что она не пыталась скрыть совершенного, и сразу заявила о том, что даст делу ход», — рассказал знакомый с ходом следствия источник.

От переговоров с руководителями на эту тему 23-летняя девушка отказалась, сразу после поликлиники она отправилась писать заявление о совершенном преступлении.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району девушка подверглась нападению со стороны трех руководителей: 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое были задержаны, а вчера еще и уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции».