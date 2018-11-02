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В Бундестаге призвали возобновить работу Совета Россия — НАТО

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В Бундестаге призвали возобновить работу Совета Россия — НАТО

Берлин, 2 ноября. Председатель германо-российской парламентской группы в Бундестаге Бернхард Кастер заявил о необходимости возобновления работы Совета Россия — НАТО на министерском уровне. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы стороны могли избегать опасных инцидентов.

Говоря о существующем формате встреч совета на уровне послов, Катер подчеркнул, что он недостаточен. По его словам, движущей силой в Совете Россия — НАТО всегда была Германия. 

«Давайте все-таки вернемся к тому, чтобы совет проходил на уровне министров», — отметил Кастер на российско-германской конференции «Потсдамские встречи» в Совете Федерации. — Очень важно, чтобы они говорили там напрямую». 

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что нормального сотрудничества России и НАТО сегодня не может быть. По его словам, такое взаимодействие невозможно, когда РФ и страны альянса рассматривают друг друга как противников.

Автор: Тимур Румянцев
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