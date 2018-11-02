Rammstein даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году

Москва, 2 ноября. Немецкая индастриал-группа Rammstein выступит в Москве и Санкт-Петербурге летом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба концертного агентства T.C.I.

По словам организаторам тура, поклонники группы ждали почти десять лет выхода нового альбома. Выход пластинки намечен на май 2019 года, после чего группа отправится в первый стадионный тур по миру.

В Москве немецкие рокеры выступят на стадионе «ВТБ Арена», а в Северной столице — 2 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Турне Rammstein стартует 27 мая в городе Гельзенкирхен в Германии.

Напомним, что группа Rammstein была образована в 1994 году в Германии. К настоящему моменту она продала 35 миллионов альбомов по всему миру. Примечательно, что с момента основания состав группы ни разу не менялся.