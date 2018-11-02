РЖД модернизируют более тысячи километров железных дорог Кубы

Москва, 2 ноября. РЖД собираются модернизировать более одной тысячи километров железных дорог Кубы. Об этом говорится в материалах, подготовленных к официальному визиту председателя Госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Россию.

Согласно документам, проводить работы РЖД будут совместно с Кубинским союзом железных дорог.

«РЖД и Кубинский союз железных дорог формируют программу по глубокой модернизации железнодорожной сети Кубы (свыше одной тысячи километров) — на повестке дня подписание масштабного соглашения», — говорится в материалах.

Сотрудничество Москвы и Гаваны в восстановлении железных дорог Кубы ранее одобрил кабмин РФ. Проект соответствующего соглашения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Контракт на осуществление работ собираются подписать дочерняя компания РЖД «РЖД Интернешнл» и союз железных дорог «Железные дороги Кубы».

Председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в настоящее время находится с официальным визитом в Москве. В пятницу он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить двустороннее стратегическое партнерство.