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РЖД модернизируют более тысячи километров железных дорог Кубы

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РЖД модернизируют более тысячи километров железных дорог Кубы

Москва, 2 ноября. РЖД собираются модернизировать более одной тысячи километров железных дорог Кубы. Об этом говорится в материалах, подготовленных к официальному визиту председателя Госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса в Россию.

Согласно документам, проводить работы РЖД будут совместно с Кубинским союзом железных дорог.

«РЖД и Кубинский союз железных дорог формируют программу по глубокой модернизации железнодорожной сети Кубы (свыше одной тысячи километров) — на повестке дня подписание масштабного соглашения», — говорится в материалах.

РЖД модернизируют более тысячи километров железных дорог Кубы

Сотрудничество Москвы и Гаваны в восстановлении железных дорог Кубы ранее одобрил кабмин РФ. Проект соответствующего соглашения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Контракт на осуществление работ собираются подписать дочерняя компания РЖД «РЖД Интернешнл» и союз железных дорог «Железные дороги Кубы».

Председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в настоящее время находится с официальным визитом в Москве. В пятницу он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить двустороннее стратегическое партнерство.

Автор: Василий Котов
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