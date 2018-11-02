Стало известно о новой утечке данных из Facebook

Лондон, 2 ноября. Всемирная социальная сеть Facebook вновь оказалась в центре скандала из-за утечек данных.

На этот раз в свободном доступе оказались личные данные 257 тыс. пользователей. Причем речь идет не только о слитых мобильных телефонах и списках друзей, но и о личной переписке. Как сообщает британское издание BBC News, жертвами хакеров стали граждане США, Британии, России, Украины и ряда стран СНГ. При этом украинских пользователей среди пострадавших от действий киберпреступников оказалось больше всего (47 тыс. аккаунтов).

Как сообщает Infox.ru, это уже третий случай утечки личных данных пользователей Facebook в этом году. Первый инцидент произошел в марте, когда британская компания по изучению поведения избирателей Cambridge Analytica обнародовала предоставленные Facebook личные данные пользователей. В сентябре соцсеть сообщила об утечке данных еще 50 млн пользователей. Скандал с Facebook получил столь широкий общественный резонанс, что главу и основателя компании Марка Цукерберга вызывали выступить в конгрессе США.