Куба осудила санкции Запада и усиление НАТО у границ России

Официальная Гавана осуждает введение странами Запада санкций против Российской Федерации. Об этом председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, которая состоялась 2 ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Диас-Канель отметил важность своего официального визита в Россию и подчеркнул, что Куба осуждает введение западных санкций против России, равно как и усиление НАТО у ее границ.

«Россия содействует установлению климата мира и стабильности на планете. Это стремление и позиция России позволяют сломить ту гегемонию, которую установили США, чтобы было больше места для многополярности в мире», — сказал представитель Кубы, подчеркнув, что Россия и российский народ всегда могут рассчитывать на поддержку островной республики, которая неизменно осуждает политику односторонних несправедливых санкций.

«В мире главное не стены строить, а строить мосты, — сказал глава Госсовета Кубы. — Мы совершаем этот визит спустя четыре года после визита президента РФ Владимира Путина на Кубу, который стал вехой в наших двусторонних отношениях».

«Безусловно, санкционная политика — это то, против чего мы все должны выступать. Она противоречит и международным нормам, и тем правилам, которые должны быть в нашем многополярном мире, — подчеркнул в ответ Вячеслав Володин. — Не может мир жить в ситуации санкций, ситуации напряжения, — это вызывает лишь тревоги, которые заканчиваются конфликтами. А мир создан не для конфликтов, а для жизни».

Председатель Госдумы отметил, что «сегодня с санкциями сталкиваются не только Куба, Россия, но и Китай, Иран, Турция и другие страны, которые не устраивают США», добавив, что Америка использует санкции как «политический инструмент».