Симферополь, 2 ноября. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал глупостью строительство Украиной вышки для вещания украинских телеканалов и радиостанций на полуостров на границе с республикой.

По мнению Иоффе, строительство вышки в XXI веке, когда техника быстрыми темпами прогрессирует, выглядит «глупым». Глава Общественной палаты отметил, что возведение вышки для вещания украинских телеканалов и радиостанций на полуостров — «абсолютно пропагандистская история» и желание заработать денег.

«В случае с Украиной деньги были выброшены на ветер, потому что интереса и потребности к украинскому информационному контенту у крымчан нет», — подчеркнул он.

Глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов заявил об отсутствии на территории полуострова украинского эфирного телевидения. Он добавил, что если где-то проскакивает радиоэфир, то жители Крыма его не слушают.

Напомним, весной прошлого года Киев построил в херсонском селе Чонгар 150-метровую вышку, с которой началось вещание на полуостров.

Крым вошел в состав России четыре года назад по итогам референдума, на котором более 95% жителей Севастополя и Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Украина решение крымчан не признает, несмотря на то, что жители полуострова проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Киев по-прежнему считает полуостров «украинским». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.