Умер народный артист России Владимир Тютюнник

Уссурийск, 2 ноября. Народный артист России Владимир Тютюнник скончался в Уссурийске. Об этом сообщили в театре драмы имени В.Ф. Комиссаржевской.

Тютюннику было 64 года. Артист скончался от инфаркта. Дата и место церемонии прощания пока неизвестны.

Отметим, что Тютюнник был актером драматического театра Восточного военного округа. Преподавал театральные дисциплины в Приморском краевом училище с 1990 года. Известен по роли генерала американской армии в международном сериале «Корейская война». Также сыграл милиционера в сериале «Спец».