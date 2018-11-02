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Умер народный артист России Владимир Тютюнник

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Умер народный артист России Владимир Тютюнник

Уссурийск, 2 ноября. Народный артист России Владимир Тютюнник скончался в Уссурийске. Об этом сообщили в театре драмы имени В.Ф. Комиссаржевской.

Тютюннику было 64 года. Артист скончался от инфаркта. Дата и место церемонии прощания пока неизвестны.

Отметим, что Тютюнник был актером драматического театра Восточного военного округа. Преподавал театральные дисциплины в Приморском краевом училище с 1990 года. Известен по роли генерала американской армии в международном сериале «Корейская война». Также сыграл милиционера в сериале «Спец».

Автор: Регина Пак
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