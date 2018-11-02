Тим Кук назвал Россию слабым рынком для продукции Apple

Вашингтон, 2 ноября. Глава корпорации Apple Тим Кук заявил, что Россия относится к числу слабых рынков для «яблочной» продукции. По его словам, «макроэкономическая уязвимость» есть в РФ, Турции, Бразилии, Индии и в других развивающихся странах.

Из-за этого фактора выручка Apple в первом квартале будущего года может оказаться ниже ожидаемой, сказал Кук в интервью Reuters.

Напомним, ранее в Apple сообщили, что в последнем квартале прошлого финансового года одной из самых дорогих корпораций мира удалось заработать почти 63 миллиарда долларов. Рыночная капитализация Apple превышает 1 триллионов долларов.

Ранее, отметим, стало известно, что новая версия операционной системы iOS выйдет одновременно с новым планшетом iPad Pro.