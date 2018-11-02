В Федерации автовладельцев рассказали, почему знак «Шипы» больше не актуален

Москва, 2 ноября. Идея отменить обязанность использовать знак «Шипы» для российских автомобилистов является абсолютно здравой. Об этом заявил вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

По его словам, установка наклейки – пережиток советских времен. Он подчеркнул, что изначально наклейка «Шипы» должна была информировать водителей, что у автомобиля с шипованной резиной уменьшена дистанция торможения. Однако, сейчас все автомобили оборудованы современными системами безопасности и такое информирование не требуется, отметил Клевцов.

Он также подчеркнул, что бывали прецеденты, что если у водителя отсутствовал знак «Шипы» и он попадал в ДТП, его могли признать виновным в аварии за невыполнения требования по установке знака.

«Это архаичная мера, которая никому не нужна. Хорошо, что в МВД все же услышали голос водителей о ненужности этого знака на автомобилях», — рассказал Клевцов в беседе RT.

Ранее стало известно, что МВД собирается освободить российских автомобилистов от знака «Шипы». Проект постановление об отмене согласован с Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ и Минтруда. Он внесен на рассмотрение российского правительства.