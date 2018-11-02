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Шойгу намерен сделать постоянными морские учения «Океанский щит»

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Шойгу намерен сделать постоянными морские учения «Океанский щит»

Москва, 2 ноября. Российские военные учения «Океанский щит», в которых принимали участие флот и авиация, будут проводиться на постоянной основе. Об этом в пятницу заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании в ведомстве.

«Подобные учения будут проводиться на постоянной основе. В Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки», — отметил он.

Шойгу добавил, что управление учениями осуществлялось одновременно из центра управления в Петербурге и из сирийского порта Тартус.

Напомним, что учения «Океанский щит» проводились в водах Средиземного моря на самом большом удалении от российских границ. В маневрах приняли участие корабли Северного и Балтийского флотов, а также корабли Каспийской флотилии.
 

 

Автор: Антон Соколов
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