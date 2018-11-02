Ложь порабощает: Роман Носиков о пропаганде против России, которая погубит Запад

По Сети гуляет сборник цитат наших бывших противников о нас. Выглядит это так.

Карл XII: «Россия — карлик, я поставлю ее на колени». После Северной войны Швеция навсегда лишилась статуса великой державы.

Фридрих II: «Я покорю отсталую Россию». В 1760 году русская армия вошла в Берлин.

Наполеон: «Россия — колосс на глиняных ногах». В 1814 году русская армия взяла Париж.

Гитлер: «Я завоюю СССР к концу года». Покончил с собой, когда Красная Армия вошла в Берлин.

Популярность этой подборки заключается в наглядной демонстрации: недооценка России приводит к последствиям, крайне впечатляющим мир. Эта подборка свидетельствует о нашем высоком групповом статусе.

Впрочем, при этом не стоит забывать: между произнесенной фразой, над которой мы смеемся, и событием, которое мы полагаем следствием этой фразы, имели место и другие события.

До Полтавы была Нарва. В Семилетней войне Россия потеряла 138 тысяч солдат. Наполеон успел сжечь Москву. А наше второе пришествие в Берлин венчало войну, за победу в которой советский народ отдал 27 миллионов жизней.

Вот почему механизм превращения брошенной Дени Дидро фразы про «колосса на глиняных ногах» в политическую формулу Наполеона имеет для нас некоторое практическое значение.

Трагедия в двух действиях

Вернемся в наши дни.

«У России нет будущего», — именно так написано в заголовке очередной статьи в Iltalehti («Вечерняя газета») — третьей по тиражу газете Финляндии. На нескольких страницах эксперты рассуждают о том, что жестокая диктатура, которая установлена в России Владимиром Путиным, может окончиться только политическим крахом, сопряженным, скорее всего, с изменением границ России, то есть ее распадом.

Еще в финской газете пишут, что в России царит атмосфера безнадежности, модернизация экономики исключена, строится тоталитарное общество. Сообщается также, что в российской власти — убийцы и преступники, которые уничтожают противников и незаконно захватывают территории других стран, чем давно лишили себя международной рукопожатности.

Поэтому нужно меньше надеяться на сотрудничество с Россией, не связывать с ней свои планы и не пытаться с ней договариваться, отмечают авторы заметки в Iltalehti. Нужно просто подождать. И помнить, что «когда слон поворачивается, грохот стоит и в соседних странах». Словом, нужно максимально дистанцироваться от России, чтобы ее агония не сказалась на Финляндии.

Все бы ничего, но в основе статьи — аналитические способности мигрантки из этой самой России Маши Гессен. Занавес, антракт.

А вот второе действие.

Россия — это блеф, такого мнения придерживается политолог Лилия Шевцова.

«Блеф стал национальной индустрией России, — пишет Лилия на сайте «Эха Москвы». — Это и понятно: если нет ресурсов для подпитки державности, в которой мы привыкли жить, приходится играть в покер. Делаем вид, что у нас в руке более мощная карта, чем есть на самом деле. Блефует правительство… Блефуют кремлевские эксперты… Наконец, мастер класс по блефу дает сам президент…»

А вот цитаты из других ее статьей: «Мы дошли до точки, когда правящий класс раскачивает опоры государственности, уничтожая и гарантии своего выживания». «Россия оказалась в «мертвой точке». Страна зависла в цивилизационном пространстве. Что власть ни делает, чтобы имитировать движение, она лишь ухудшает ситуацию».

Если кому-то покажется, что это сумасшествие охватило только наших политических либералов, то он ошибается. Уже и Дональд Трамп заявил на днях, что Россия… просит США об экономической помощи.

Ошибка дилера

Перед нами — порочный круг пропаганды, главный порок которого заключается в нарушении основного принципа наркоторговли: «Дилер не употребляет собственный товар».

Пропаганда — это, по сути, информационный наркотик. Пропаганда изменяет сознание. Позитивная пропаганда среди «своих» должна обосновывать моральность их действий и давать уверенность в их успешности. Негативная пропаганда для «чужих» делает обратную работу — она убеждает противника в том, что дело его неправое, а сам он — обречен на поражение.

Однако очень важно понять, насколько пропаганда далека от реального положения дел. Транслируя с помощью пропаганды ложь, ты в итоге вынужден кооптировать в управленческий класс, то есть в среду людей, принимающих решения, новое поколение, воспитанное на этой самой пропаганде. В свою очередь, отравленное пропагандой новое поколение управленцев оценивает агентов влияния, экспертов, аналитиков и даже шпионов с точки зрения твоих пропагандистских догматов.

Отобранные таким образом аналитики, агенты влияния и пропагандисты — политологи, журналисты, деятели культуры — теряют свои главные полезные свойства. Они утрачивают доверие и, как следствие, влияние на чужую аудиторию, способность сообщать правдивую информацию о противнике и проводить ее беспристрастный профессиональный анализ. Вместо этого агенты влияния и источники информации начинают гнать в метрополию дезу и все ту же пропаганду — еще более усугубляя деградацию управления.

Если так пойдет и дальше, то лживая пропаганда против России рано или поздно погубит вовсе не ее, а сам Запад. Ведь единожды сложившуюся петлю пропаганды невозможно разорвать. Нельзя просто взять и прекратить лгать — когда ты решил, что лжи уже довольно и все поставленные цели достигнуты, твое кресло немедленно занимает тот, кто лучше вписывается в механизм, созданный под эту ложь. А ты, как Киссинджер или Бжезинский, оказываешься выброшенным за борт как недостаточно восторженный патриот.

В итоге вся система сверху донизу теряет способность познавать мир, рефлексировать и принимать верные решения.

Презирай пропагандиста

Ложь прекращается только с устранением из управления сразу всего актуального управленческого класса, что возможно только в результате масштабной государственной катастрофы. Которая, впрочем, не заставит себя долго ждать, ведь Россия — по-прежнему на глобусе и, в соответствии с последними данными от курбских, мазеп, дени дидро, поручиков голициных и корнетов оболенских, лилий шевцовых и маш гессен, которым просто надо на что-то жить, — эта самая Россия представляется просто идеальной мишенью для завоевания. Ну, что тут может пойти не так?

Я к тому, что если правда освобождает, то ложь всегда в конечном итоге порабощает. Ложь — это яд, которым невозможно не отравиться: никакие предосторожности не помогут. В долгосрочной перспективе ложь — это всегда невыгодная стратегия, приводящая к поражению.

Но поражение это обходится дорого для всех. Поэтому пропагандист-лжец — никому не друг и никому в долгосрочной перспективе не полезен. Даже тем, кто учит его детей, лечит его самого и строит ему уютные коттеджи, на которые пропагандист и разменивает окружающее его человечество.

И если кому-то пришло в голову делать добро Родине методом наглого беззастенчивого вранья и на этом основании считать себя патриотом и полезным человеком, то пусть знает: это не более чем карнавал, который в итоге оплатят все — и участники, и зрители, и Родина.

И я это не только про Машу и Лилию. Не только.