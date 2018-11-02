В новую зиму без лишних штрафов: в МВД признали знак «Шипы» «морально устаревшим»

В наступающем зимнем сезоне российских автомобилистов избавят от обязательного знака «Шипы» и штрафов за их отсутствие. В МВД признали знак «Шипы» устаревшим, а во всех профильных ведомствах уже согласован проект постановления правительства, которым будет отменена необходимость наклеивать опознавательный знак.

О долгожданном торжестве логики Федеральному агентству новостей рассказали представители Всероссийского общества автомобилистов, а также депутат Госдумы Сергей Боярский, поддержавший инициативу автомобилистов.

В октябре депутат отправил обращение руководству МВД и уточнил срок отмены штрафов за неиспользование знака «Шипы». В ответе на депутатский запрос заместитель министра внутренних дел России Михаил Ваничкин признал, что опознавательный знак потерял свою актуальность из-за развития автомобилестроения.

«В настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами, — указано в письме, которое оказалось в распоряжении ФАН, — в том числе конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др. Таким образом, установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий».

Напомним, знак «Шипы» появился в 1993 году, когда на дорогах было от силы 5% иномарок с качественной резиной, и маневр автомобиля с шипами мог оказаться непредсказуемым для следующего позади автомобиля.

«Сегодня ставить знак «Шипы» на машину бессмысленно, — объяснил ФАН Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов. — Те шины, которые выпускаются без шипов, превосходят по своей технологии шины с шипами, — есть и липучки, и всесезонные шины. Кроме того, знак «Шипы» занимает столько места на заднем стекле, что если добавить туда еще один — например, «Ребенок в машине», — то обзор заднего стекла становится невозможным».

С этим аргументом согласились и в МВД.

«Наличие данного знака на заднем стекле не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в ответе на депутатский запрос.

По словам собеседника ФАН, Всероссийское общество автомобилистов около трех лет вместе с другими активистами пыталось донести до профильных министерств мысль о том, что знак давно устарел и не имеет смысла в дорожных условиях. Когда в апреле 2017 года автомобилистов законом обязали оповещать о шипах на машине, водители возмутились.

«Штраф составляет 500 рублей или 250 рублей по предварительной оплате, — говорит Солдунов. — Неприятно, особенно когда тебя не один раз в день останавливают, а несколько раз вдоль трассы. В областях предприимчивые люди даже продавали этот знак на дорогах. В городе до такого не доходило, конечно, но неудобства были очевидны».

Абсурдности этим штрафам добавляло то, что правила дорожного движения и так обязывают водителя держать дистанцию, необходимую для безопасности в случае резкого столкновения, внезапного торможения или другого маневра впереди идущей машины. Знак «Шипы» никакой дополнительной информации автомобилистам на дороге не давал, и с точки зрения безопасности обязательное требование оповещать о шипах было бессмысленным, а сам закон провоцировал коррупцию и злил водителей.

К диалогу автомобилистов с министерствами подключились депутаты Госдумы, в том числе Сергей Боярский.

«Общественное мнение и позиция ответственного органа исполнительной власти совпадают, — подчеркнул депутат в беседе с ФАН. — Со своей же стороны с использованием депутатских полномочий я намерен держать это в поле зрения всех ответственных исполнителей, так как тема действительно волнует абсолютное большинство автомобилистов. В случае, если будет принято постановление правительства, обязательность опознавательного знака «Шипы» отпадет, и автомобилисты перестанут получать штрафы. Мы исходим из того, что зимний сезон фактически наступил, и учитывая то, что все согласования пройдены, в том числе общественно-публичные обсуждения и антикоррупционные мероприятия, соответствующее постановление может быть принято в ближайшее время».

Проект постановления согласовали министерство труда и социальной защиты, министерство транспорта, министерство финансов и министерство экономического развития Российской Федерации. Последнее слово остается за правительством страны.

Добавим, с ноября этого года автомобилисты будут платить еще и штрафы за использование летней резины в зимнее время, так что знак «Шипы» можно будет снять, а вот качественную резину — оставить обязательно.