ВСУ провели ракетные стрельбы у границ с Крымом

Киев, 2 ноября. ВСУ провели учения на границе с Крымом, как информирует командование воздушных сил ВС Украины, боевые стрельбы прошли на полигоне в Херсонской области.

К участию в учениях привлекли расчеты комплексов «Бук», «Оса» и С-300.

«На государственном полигоне «Ягорлык» состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений», — говорится в комментарии, размещенном в Facebook.

Напомним, в связи с проведением учений ВСУ с 1 по 4 ноября закрыто воздушное пространство Украины над Черным морем. По мнению военного аналитика Бориса Рожина, раньше Киев, проводя подобные учения, «претендовал» на воздушное пространство России. Однако впоследствии Москва четко дала понять, что украинские ракеты на российской территории будут незамедлительно сбиты, из-за чего учения ВСУ у границ Крыма в 2018 году стали куда скромнее.